Bugün TV’de ne var? İşte kanalların yayın akışı

Türkiye, corona virüsü sebebiyle eve kapanmış durumda. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye edilirken, vatandaşlar da evlerinden zaman geçirmenin farklı yollarını arar oldu. Türkiye corona virüsü süreci yüzünden televizyon izlenme oranları yükselişe geçti. Peki 15 Nisan'da Tv'de hangi programlar, filmler ve diziler olacak? İşte Türk televizyonlarının yayın akışları…
15 NİSAN ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofra'da
19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber
20:30 Mirasyedi
22:45 Yanlış Anlama
15 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:15 Hızlı ve Öfkeli 7
23:00 Kuzey Güney
15 NİSAN ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
16:45 Erken Kuş
18:30 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
23:30 Güzel Köylü
15 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
22:10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu
01:00 Son Durak
15 NİSAN ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Güldür Güldür Show
15 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Sonbahar Rüzgarları
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Dangal
22:55 Ev Yapımı