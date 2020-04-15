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Bugün TV’de ne var? İşte kanalların yayın akışı
Bugün TV’de ne var? İşte kanalların yayın akışı
Türkiye, corona virüsü yüzünden eve kapandı. İnsanlar virüsün yayılmaması için mecbur olmadıkça evinden çıkmıyor. Bu süreçte de televizyon kanallarının yayın akışı merak edilir oldu. 15 Nisan akşamında ailesi ile televizyon izlemek isteyenler, ‘Bugün TV’de ne var’ sorusunu aratmaya başladı. Corona virüsü sebebiyle birçok dizi setlerine ara verirken, televizyon kanalları ise çareyi film yayınlamak da buldu. Peki 15 Nisan 2020’de ‘TV’de ne var’ İşte televizyon kanallarının yayın akışı…
Magazin 15 Nisan 2020 - 15:42

Türkiye, corona virüsü sebebiyle eve kapanmış durumda. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye edilirken, vatandaşlar da evlerinden zaman geçirmenin farklı yollarını arar oldu. Türkiye corona virüsü süreci yüzünden televizyon izlenme oranları yükselişe geçti. Peki 15 Nisan'da Tv'de hangi programlar, filmler ve diziler olacak? İşte Türk televizyonlarının yayın akışları…

15 NİSAN ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofra'da

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20:30 Mirasyedi

22:45 Yanlış Anlama

Foto: Shutterstock

15 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Hızlı ve Öfkeli 7

23:00 Kuzey Güney

15 NİSAN ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Erken Kuş

18:30 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete

23:30 Güzel Köylü

15 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

22:10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu

01:00 Son Durak

Foto: Shutterstock

15 NİSAN ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Güldür Güldür Show

15 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Sonbahar Rüzgarları

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 Dangal

22:55 Ev Yapımı

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