Bugün TV’de ne var? İşte kanalların yayın akışı

Türkiye, corona virüsü yüzünden eve kapandı. İnsanlar virüsün yayılmaması için mecbur olmadıkça evinden çıkmıyor. Bu süreçte de televizyon kanallarının yayın akışı merak edilir oldu. 15 Nisan akşamında ailesi ile televizyon izlemek isteyenler, ‘Bugün TV’de ne var’ sorusunu aratmaya başladı. Corona virüsü sebebiyle birçok dizi setlerine ara verirken, televizyon kanalları ise çareyi film yayınlamak da buldu. Peki 15 Nisan 2020’de ‘TV’de ne var’ İşte televizyon kanallarının yayın akışı…