Buket Aydın, Nihat Doğan hakkında koruma kararı aldırdı

Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, iki kız çocuğu alıkoyduğu iddiası sonrası kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şarkıcı Nihat Doğan hakkında üç ay süresince koruma kararı aldırdı. Bu kararlara aykırı hareket edilmesi halinde ise Doğan, 30 güne kadar hapisle cezalandırılacak.

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Geçtiğimiz hafta türkücü Nihat Doğan’ın 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınması haberi Kanal D Haber’de yayınlanmıştı. Haberin yayınlanmasının ardından bir çok tartışma yaşanmış ve Nihat Doğan, Kanal D Haber ve Buket Aydın’ı Twitter üzerinden hedef alan mesajlar paylaşmıştı…

BUKET AYDIN’IN TALEBİ ÜZERİNE

Bugün Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Buket Aydın’ın talebi üzerine Nihat Doğan hakkında 3 ay süreyle koruma kararı verdi.

Karara göre Nihat Doğan, Buket Aydın’a yönelik tehdit, hakaret, aşağılama içeren davranışlarda bulunamayacak, ev adresine ve bulunduğu yere yaklaşamayacak, telefon ve iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek, varsa silahını polise teslim edecek, uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol kullanamayacak.

Nihat Doğan’ın bu kararlara aykırı hareket etmesi halinde ise, ilk seferde 3 günden 10 güne, ikinci seferde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezası verilebilecek.