Buket Aydın’ın estetiksiz fotoğrafları!

Şimdilerde Kanal D Haber’in sunuculuğunu yapan Buket Aydın’ın sosyal medyaya düşen eski tarihli fotoğrafları kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Aydın’ın geçmişe ait estetiksiz fotoğraflar sosyal medya çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir kullanıcı, “Estetik bir insanı bu kadar mı değiştirir tanıyamadım resmen” şeklinde yorum yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Demek güzellik ilizyondan ibaret bir kandırmacaymış” ifadelerini kullandı.