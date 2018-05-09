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Bülent Emrah Parlak: Beşiktaş çok yoruldu
Bülent Emrah Parlak: Beşiktaş çok yoruldu
BKM Mutfak ekibinin bir üyesi olarak hayatımıza giren oyuncu Bülent Emrah Parlak, şampiyonlukla ilgili açıklamada bulundu.
Magazin 9 Mayıs 2018 - 09:10

Beşiktaş taraftarı olan Bülent Emrah Parlak, iki yaşındaki kızı Lisa ile Akmerkez’deydi. Bir banka oturttuğu kızının fotoğraflarını çekerken objektiflere yansıyan Bülent Emrah Parlak, bu sezonun Beşiktaş için yorucu geçtiğini belirtirken, “Beşiktaş çok yoruldu Şampiyonlar Ligi’ne gitsin yeter, Galatasaray şampiyon olsun” dedi. Yakında iki projeye başlayacağını belirten Parlak “Bir yarışma programında oyuncu koçluğu ve sinema filmi yapacağım. Bilmiyorum belki star çıkarırız ya da çıkmayabilir de” şeklinde konuştu.

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