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Bülent Emrah Parlak: Gerçek çamlara, köpeklere, ineklere sözümüz var…
Bülent Emrah Parlak: Gerçek çamlara, köpeklere, ineklere sözümüz var…
Oyuncu Bülent Emrah Parlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir göndermede bulundu.
Magazin 19 Haziran 2018 - 13:26

Hayvanlara uygulanan vahşet görüntülerine hemen her gün yeni birileri eklenirken, bir yandan da yeşil alanların gün geçtikçe azaldığına ve ağaçların nasıl da kuruduğuna dair haberler alıyoruz. B.K.M Mutfak oyuncusu olarak hayatımıza giren Bülent Emrah Parlak, paylaştığı fotoğrafla önemli bir yaraya parmak bastı. Plastik ağaçların dibinde oturan insanların görüntüsünü paylaşan Parlak, altına da; “Toprağa yapay çam dikmişler. Dün de bir köpeğin kollarını ve bacaklarını kesmişlerdi. Bugün de bazı hamile ineklerin boğzını kesip karnındaki yavrularını çalmışlar. Gerçek çamlara, köpeklere, ineklere sözümüz var. Kurtaracağız sizi” notunu düştü.

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