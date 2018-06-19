Bülent Emrah Parlak: Gerçek çamlara, köpeklere, ineklere sözümüz var…

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Hayvanlara uygulanan vahşet görüntülerine hemen her gün yeni birileri eklenirken, bir yandan da yeşil alanların gün geçtikçe azaldığına ve ağaçların nasıl da kuruduğuna dair haberler alıyoruz. B.K.M Mutfak oyuncusu olarak hayatımıza giren Bülent Emrah Parlak, paylaştığı fotoğrafla önemli bir yaraya parmak bastı. Plastik ağaçların dibinde oturan insanların görüntüsünü paylaşan Parlak, altına da; “Toprağa yapay çam dikmişler. Dün de bir köpeğin kollarını ve bacaklarını kesmişlerdi. Bugün de bazı hamile ineklerin boğzını kesip karnındaki yavrularını çalmışlar. Gerçek çamlara, köpeklere, ineklere sözümüz var. Kurtaracağız sizi” notunu düştü.



