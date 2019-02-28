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Bülent Emrah Parlak’ı takipçileri tanıyamadı
Bülent Emrah Parlak’ı takipçileri tanıyamadı
Oyuncu Bülent Emrah Parlak, sosyal medya sayfasından perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yaptı. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşan oyuncuyu takipçileri tanıyamadı.
Magazin 28 Şubat 2019 - 16:58

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programı ve ‘Aşağı Yukarı Yemişliler’ adlı TV dizisinde senaristlik deneyimi yaşayan Bülent Emrah Parlak sosyal medyada perşembe günleri yapılan ‘TBT’ (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına uydu. Oyuncu gençlik yıllarına ait bir karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
TBT NEDİR?

Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday’ olan TBT’nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.

Son güncelleme: 17:21 - 28.02.2019
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