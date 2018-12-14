Bülent Ersoy: “Bu ses kirliliklerini duysalardı kahırlarından ölürlerdi”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gece İstanbul Levent’te yer alan mekanda şarkı söyledi. Kül rengi saçları, makyajı ve gösterişli takılarıyla dikkat çeken Ersoy, “Burası yakın bir arkadaşımın yeri onun için geldim. Burada saz orkestra yok onun için bir şarkımı çalarlar ama hiç sevmem playback yapmayı” dedi.

“PLAYBACK SAHTEKARLIKTIR”

“Playback sahtekarlıktır” diyerek sözlerine devam eden Diva, “Yalandan ağzını oynatmak bana saygısızlık gibi geliyor” şeklinde konuştu.

“KAHIRLARINDAN ÖLÜRLERDİ”

Yeni nesil birçok şarkıdan ses kirliliği olarak bahseden Bülent Ersoy, çok çarpıcı açıklamalara imza attı: Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki ölmüş! Çünkü bu ses kirliliklerini duysalardı kahırlarından ölürlerdi zaten. Ben ölemiyorum herhalde biraz daha sabırlıyım… Bizim zamanımızda stüdyoya girilir, şarkı okunur ve neyse o çıkardı.