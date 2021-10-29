Bülent Ersoy: Bunun hesabını soracağım!

Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra üyesinden 19'u tahliye edildi. Ersoy, orkestra üyelerinin "Bizimle ilgilenmedi, hiçbir yardımı olmadı" şeklindeki iddialarına sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Bülent Ersoy’un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezaları tamamlanan 20 orkestra üyesinden 19’u, dün Lefkoşa Cezaevi’nden tahliye edildi. Bir müzisyenin ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenildi.

“BÜLENT ERSOY BİZE YARDIM ETMEDİ”

THY’nin tarifeli seferiyle saat 21.00 sıralarında Ercan’dan İstanbul Havalimanı’na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı.

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, “Bülent Ersoy bize hiç yardım etmedi. Yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bizimle ilgilenmedi. Hiçbir yardımı olmadı. ‘Avukat tutacağım’ dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. ‘Servetimi harcayacağım’ dedi ama biz kimsenin servetini istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı” dedi.

“Tekrar Bülent Ersoy’un orkestrasında çalacak mısınız?” sorusuna İzgi, “Yok canım. Bülent Ersoy, Türkiye’de kendine orkestra bulamıyor. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?” yanıtını verdi.

“100 BİN TL YARDIM ETTİM”

Bülent Ersoy, ‘Magazin Masası’ adlı magazin programına telefonla bağlandı. Orkestrası ile ilgili hakkında çıkan haberlere cevap veren sanatçı, “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim” şeklinde konuştu.

Ersoy, “Bu hakaretleri yiyip yutacağım… Benim midem hazmetmez bunları! Siz Bülent Ersoy’u neden karıştırıyorsunuz? Bülent Ersoy sanatkar… Sizin gibi o da işini yapan bir insan. Ben test yaptırmışım, iki gün önceden gittim oraya. Ben hiç öyle uydur, kaydır işlerle iş görmem. Her şeyim tam tekmil olur” ifadelerini kullandı.

“Bunu söylerken ötekileri de suçlamıyorum; onlar da bilinçsizce ‘nasıl olsa her şey ayarlanmıştır’ diye hiç akıllarına bile gelmemiş. Ben neyi hak ettim de, ne yaptım da, nerede bir terslik yaptım da bu şekilde hakaretlere maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım. Kırgınlık değil, kızgınlık” dedi.

“EKİBİM İÇİN SERVETİMİ VERECEĞİM” DEMİŞTİ

Bülent Ersoy, “Arkadaşlarımın haklarını sonuna kadar savundum ve elimden gelen her şeyi yaptım. O çocukları kelepçeli gördüm ya, servetimi vereceğim ve bu işin sonuna kadar gideceğim. Otele dava açıyorum. Maddi-manevi ne gerekiyorsa yapacağım. Maddi olarak olanaklarımı kullandım. Manevi olarak hepsinin yanında oldum. Daha ne yapayım? Kendimi yakmamı mı istiyorlar? Günah keçisi ben miyim?” sözleriyle kendini savunmuştu.

Ersoy, “Hapisten kimseyi almak elimden gelmedi ne yazık ki. 70 yaşında kadınım, üzüntüden tansiyonum çıktı. Avukatıma gidiyorum, ne gerekiyorsa yapacağım” açıklamasını yapmıştı.

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