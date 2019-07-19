Bülent Ersoy, Cem Özer’e iltifat yağdırdı

Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Yalova Terma City açılışında muhteşem bir konser verdi. Burada Cem Özer'le karşılayan Ersoy, ona methiyeler yağdırdı.

Ersoy’u izleyenler arasında gecenin sunuculuğunu üstlenen Cem Özer de vardı. Diva, Cem Özer’i görünce, “Burada bu güzel adamın kucağında şarkı söylenir” diyerek Özer’in kucağına oturdu.

Cem Özer’e övgüler yağdıran Bülent Ersoy, “Cem sen çok fazlasın, ağırsın. İnsanlara haddini eğitiminle verirsin. Şimdilerde programına gidecek kimseler yok. Yıllar önce programına gitmiştim. Ben biraz lanetim kolay kolay kendimi kaldırmam ama sevgili Cem, çok dolu bir insandır ” dedi.