Bülent Ersoy, çıplaklar kampında bronzlaştığını söyledi

Bülent Ersoy, dün akşam Yalova'da konser verdi. Bir otelin açılış gecesinde sahne alan Ersoy, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ersoy, "Çok güzel yanmışsınız" sorusu üzerine ise "Hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım" dedi.

Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy, dün akşam Yalova’da bir otelin açılış gecesinde sahneye çıktı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ersoy, ten rengi tül üzerine, yarı değerli Swarovski taşlar işlenmiş transparan tuvaleti ve bronz teni ile dikkat çekti.

Konserden önce yurtdışında olan ve çikolata rengine bürünen Ersoy, muhabirlerin “Çok da güzel yanmışsınız odanıza girince gözümüzü aldınız, yurtdışındaymışsınız” cümlesi üzerine “İspanya Marbella’daydım. Türkiye’de tatil yapmıyorum çünkü o şekilde görüntülenmek istemiyorum” dedi ve cümlesini şu ilginç açıklama ile tamamladı: “Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella’da çıplaklar kampında rahatım!”

