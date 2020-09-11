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Bülent Ersoy corona virüsü iddialarına açıklık getirdi
Bülent Ersoy corona virüsü iddialarına açıklık getirdi
Show TV’de yayınlanan güzellik programında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy, yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Ersoy'un corona virüse yakalandığı için programdan ayrıldığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan Ersoy, test sonucunu paylaştı.
Magazin 11 Eylül 2020 - 12:08

Jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy veda etti.

Bülent Ersoy'un ayrılık nedeni olarak ise corona virüsü yakalanması gösterildi. Usta sanatçı ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şöyle dedi: “Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Bülent Ersoy’un corona virüsü testi sonucu…

Bülent Ersoy’un Kuaförüm Sensin ile yaptığı sözleşme.

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Son güncelleme: 13:26 - 11.09.2020
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