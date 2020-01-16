Bülent Ersoy, havaalanında yaşanan olaydan sonra ‘Hakaret etti diyorlarsa ispat edecekler’ dedi

Bülent Ersoy’un Antalya uçağını kaçırdığı için İstanbul Havalimanı’nda olay çıkardığı iddia edilmiş ve Diva'nın uçağa gitmek için tekerlekli sandalye hizmeti aldığı şirketi suçladığı söylenmişti. Ersoy açıklama yaptı ve 'Hakaret ettiysem ispatlasınlar' dedi.

Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Tekerlekli sandalye hizmeti aldığı şirket yüzünden uçağı kaçırdığı ve hakaret ettiği iddia edilen Ersoy, şirketin o günkü çalışanlarından şikâyetçi olduğu da söylendi. Bülent Ersoy hakkında çıkan iddialar üzerine konuştu: “Havalimanı çok büyük bir yer. Bir saatte gidebiliyorsun. Sandalye istedim. 45 dakika bekledim. ‘Hakaret etti' diyorlar, ispat edecekler. Hakaret etmedim. Neyin ne olduğunu bilen biriyim. Yoksa neden zabıt tutturayım, işi bu noktaya götüreyim?”