Bülent Ersoy: Hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar

Son günlerde giydiği pahalı kürkler ile gündeme gelen ve hayvanseverler tarafından çok yoğun bir şekilde eleştirilen Bülent Ersoy önceki akşam Etiler'de bir doğum gününe katıldı. Habertürk’te yer alan haberde, gösterişli kıyafeti ile dikkat çeken diva geçen günlerde “zatürre” olduğu yönündeki haberleri soran muhabirlere, “Allah'a şükür hiçbir şey yok” cevabını verdi. Gazetecilerin son günlerde çok eleştirildiği ve gelen hakaretlere karşılık hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı soruları üzerine Ersoy, şunları kaydetti:

“Allah'ın en sevdiği ve yarattığı insanlardır. Bu hakaretler ilk önce Allah'a karşı bir tezahürüdür. Ben düşmanım için bile ölüm dilemem bununla hiçbir yere varamazlar. Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yinede saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce ‘Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?’ bunu araştıracaklar. Meclisin kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil”

Dava süreci ile ilgili olarak ise Ersoy, “O konuda muallaktayım çünkü psikolojilerini bilmiyorum. Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum” dedi.

“MECLİSE GİTMEZLERSE FARKLI KONUŞACAĞIM”

Kendisini eleştirenlere Meclis’e gitmelerini söyleyen Bülent Ersoy sözlerine, “Bunu sadece kürk için değil, çanta, yastık ve birçok şey için yapacaklar. Eğer Meclis’e gitmezlerse çok farklı konuşacağım. Gümrük Bakanı'nın karşısına geçip ‘Bu kürkleri siz nasıl bu ülkeye sokuyorsunuz?’ diye soru soracaklar. Yoksa kendileri çalar kendileri oynar“ diye konuştu. Öte yandan Bülent Ersoy'un gazabından Nusret Gökçe de nasibini aldı. Nusret'in eskiden kendisinin çantalarını taşıdığını söyleyen Ersoy, “Nusret benim eskiden çantalarımı taşırdı. Fakat Nusret'in kazandığı şöhret kendi hakkı ve zekası ile kazanılmış bir şöhrettir çok müstesna bir aklı var. Hayvanseverler o zaman ona karşıda tavır koyacaklar onları da kapatacaklar ama yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Onun için alan memnun satan memnun. Benim kürke ihtiyacım yok ben yine alımlı yine güzelim. Ben Ağrı Dağı’nın zirvesinde oturuyor ayaklarımı sallıyorum, aşağıdan sinek vızıltıları geliyor ama ben duyamıyorum“ ifadelerini kullandı.