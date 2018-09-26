Bülent Ersoy için 35 bin TL’ye taht yaptırdılar

Ankara'da, Cumartesi günü açılacak olan bir mekanda sahne çıkacak olan Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Bülent Ersoy için 35 bin TL'ye kızıl meşe ağacından taht yapıldı. İşletmenin sahibi, Bülent Ersoy'un konseri sonrasında tahtın açık artırma ile satışa sunularak elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını söyledi.

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Ankara’da yaşayan işletmeci, yeni bir hizmet vermek amacıyla ‘Sahne Ankara’ ismiyle yeni bir işletme kurdu. Bu hafta sonu hizmete girecek olan işletmede, ilk kez, Bülent Ersoy sahneye çıkacak. Mekan işletmecisi, cumartesi günü hayranları ile buluşacak olan Bülent Ersoy için meşe ağacından 35 bin TL’ye taht yaptırdı. Ersoy, taht üzerine oturarak parçalarını seslendirecek. Taht, daha sonra açık arttırma ile satılarak geliri şehit yakınlarına bağışlanacak.



(DHA)