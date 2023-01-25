Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasındaki davada karar verildi

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser 'Benzemez Kimse Bize' programı sonrası birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla 1 TL'lik tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Ersoy ve Keser'in karşılıklı açtığı tazminat davasını kabul ederek tarafların birbirlerine 1 TL tazminat ödemesine karar verdi.

Hayati ARIGAN

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Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunumuyla ekrana gelen ‘Benzemez Kimse Bize’ programı Ersoy ve Keser’in arasında çıkan kavga nedeniyle kısa sürede ekrana veda etmişti. Yaşanan kavganın ardından iki ünlü isim mahkemelik olmuştu.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Mustafa Keser, Bülent Ersoy’la sunduğu ‘Benzemez Kimse Bize’ adlı programın iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, “Bana ‘Keserrr’ diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar’ demişti.

Bu sözlerin ardından bir magazin programında konuşan Bülent Ersoy ise “Program, benim programımdı. Oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada” diye konuşmuştu.

İkilinin arasındaki gerilimin ardından Bülent Ersoy, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “Seni diva değil divan yaparlar” sözü nedeniyle Keser’e 1 TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Mustafa Keser de Bülent Ersoy’un kendisine ”Kürdo” dediğini, hakarete maruz kaldığını öne sürerek 1 TL’lik karşı dava açmıştı.

MUSTAFA KESER DURUŞMAYA KATILDI

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mustafa Keser ve taraf avukatları katıldı.

Bülent Ersoy’un avukatı “Müvekkilimin kullandığı ”kürdo” sözcüğünde asla hakaret ve ayrımcılık yoktur. Aksine samimiyetle söylenmiştir. Davamızın kabulünü talep ediyoruz” dedi.

Söz alan Mustafa Keser ise olaydan iki gün sonra Bülent Ersoy’un magazin programına çıktığını belirterek ”Birlikte yaptığımız ‘Benzemez Kimse Bize’ programında benim yardımcı olduğumu, programın kendisinin olduğunu söylemiştir. Beni küçük düşürmüştür” diyerek davasının kabulünü talep etti.

BİRBİRLERİNE 1 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme kararını açıkladı. Bülent Ersoy’un davasını kabul ederek Keser’in 1 TL tazminat ödemesine, aynı zamanda Mustafa Keser’in davasını da kabul ederek Ersoy’un 1 TL tazminat ödemesine karar verdi. Böylelikle taraflar birbirlerine 1TL tazminat ödeyecek.

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