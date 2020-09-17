Bülent Ersoy kimdir?

BÜLENT ERSOY KİMDİR?
Türk sanat müziğinin ‘Divası’ olarak bilinen Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy’un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır.
BÜLENT ERSOY’UN KARİYERİ
Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar’da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu’nda attı.
Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45’liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak’tan çıktı. Sanatçı bu 45’liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar’a ait “Lüzûm Kalmadı” ve “Neye Yarar Gelişin” adlı eserleri seslendirmiştir.
14 Nisan 1981’de Londra’da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiştir. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981’de sahne yasağı aldı. Yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.
Bugüne kadar otuzun üstünde albümü yayınlayan Bülent Ersoy, Türk Müzik Tarihi’nde isminden söz ettirmiştir. Sanatçı, klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldıp sayısız ödül kazandı. Geniş entervalli ve yüksek volümlü sesi, Japonya’da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu ‘yüzde yüz kusursuz’ bulundu ve 1997 yılında ‘Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru’ unvanıyla ödüllendirildi.
BÜLENT ERSOY’UN ALBÜMLERİ
1973: Ah Tut-i Mucize Guyem
1975: Şöhretler
1975: Konser 1
1976: Toprak Alsın Muradımı
1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni
1976: Konser 2
1977: Konser 3
1978: Orkide 1
1978: Ölmeyen Şarkılar
1979: Orkide 2
1979: Meyhaneci
1980: Dolmamış Çilem
1980: Beddua
1981: Mahşeri Yaşıyorum
1981: Yüz Karası
1983: Ak Güvercin
1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam
1984: Düşkünüm Sana
1985: Yaşamak İstiyorum
1986: Anılardan Bir Demet
1987: Avustralya Konseri
1987: Suskun Dünyam
1988: Biz Ayrılamayız
1989: İstiyorum
1989: Seçmeler
1989: Bizim Hikayemiz
1990: Öptüm
1991: Bir Sen Bir de Ben
1992: Ablan Kurban Olsun Sana
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3
1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4
1993: Şiirlerle Şarkılarla
1993: Sefam Olsun
1994: Akıllı Ol
1995: Alaturka 1995
1995: Benim Dünya Güzellerim
1997: Maazallah
2000: Alaturka 2000
2002: Canımsın
2011: Aşktan Sabıkalı
BÜLENT ERSOY’UN SİNEMA FİLMLERİ
1976 Sıralardaki Heyecan Kendisi
1977 Ölmeyen Şarkı Kendisi
1978 İşte Bizim Hikayemiz Kendisi
1980 Beddua Kendisi
1981 Şöhretin Sonu Kendisi
1984 Acı Ekmek Belma
1985 Tövbekar Kadın
1986 Efkarlıyım Abiler Ayşe
1988 Biz Ayrılamayız Kendisi
1989 Anılar Konuk oyuncu
BÜLENT ERSOY’UN TELEVİZYON PROGRAMLARI
1995-1996 Bülent Ersoy Show
2007-2009 Popstar Alaturka
2012 Beyaz Show
2013-2014 Bülent Ersoy Show
2015 Arkadaşım Hoşgeldin
2015 Bu Tarz Benim Kendisi
2016 Var Mısınız Yok Musunuz
2017 Dünya Güzellerim
2017 Çukur
2018 Popstar
2019 Kuaförüm Sensin