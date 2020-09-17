Bülent Ersoy kimdir?

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan Bülent Ersoy'un hayatı herkes tarafından merak ediliyor. İşte Diva lakabıyla bilinen Bülent Ersoy'un hayatı ve kariyerine dair bilinmeyenler...

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Türk sanat müziğinin ‘Divası’ olarak bilinen Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy’un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır.

BÜLENT ERSOY’UN KARİYERİ

Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar’da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu’nda attı.

Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45’liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak’tan çıktı. Sanatçı bu 45’liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar’a ait “Lüzûm Kalmadı” ve “Neye Yarar Gelişin” adlı eserleri seslendirmiştir.

14 Nisan 1981’de Londra’da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiştir. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981’de sahne yasağı aldı. Yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

Bugüne kadar otuzun üstünde albümü yayınlayan Bülent Ersoy, Türk Müzik Tarihi’nde isminden söz ettirmiştir. Sanatçı, klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldıp sayısız ödül kazandı. Geniş entervalli ve yüksek volümlü sesi, Japonya’da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu ‘yüzde yüz kusursuz’ bulundu ve 1997 yılında ‘Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru’ unvanıyla ödüllendirildi.

BÜLENT ERSOY’UN ALBÜMLERİ

1973: Ah Tut-i Mucize Guyem

1975: Şöhretler

1975: Konser 1

1976: Toprak Alsın Muradımı

1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni

1976: Konser 2

1977: Konser 3

1978: Orkide 1

1978: Ölmeyen Şarkılar

1979: Orkide 2

1979: Meyhaneci

1980: Dolmamış Çilem

1980: Beddua

1981: Mahşeri Yaşıyorum

1981: Yüz Karası

1983: Ak Güvercin

1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam

1984: Düşkünüm Sana

1985: Yaşamak İstiyorum

1986: Anılardan Bir Demet

1987: Avustralya Konseri

1987: Suskun Dünyam

1988: Biz Ayrılamayız

1989: İstiyorum

1989: Seçmeler

1989: Bizim Hikayemiz

1990: Öptüm

1991: Bir Sen Bir de Ben

1992: Ablan Kurban Olsun Sana

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3

1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4

1993: Şiirlerle Şarkılarla

1993: Sefam Olsun

1994: Akıllı Ol

1995: Alaturka 1995

1995: Benim Dünya Güzellerim

1997: Maazallah

2000: Alaturka 2000

2002: Canımsın

2011: Aşktan Sabıkalı

BÜLENT ERSOY’UN SİNEMA FİLMLERİ

1976 Sıralardaki Heyecan Kendisi

1977 Ölmeyen Şarkı Kendisi

1978 İşte Bizim Hikayemiz Kendisi

1980 Beddua Kendisi

1981 Şöhretin Sonu Kendisi

1984 Acı Ekmek Belma

1985 Tövbekar Kadın

1986 Efkarlıyım Abiler Ayşe

1988 Biz Ayrılamayız Kendisi

1989 Anılar Konuk oyuncu

BÜLENT ERSOY’UN TELEVİZYON PROGRAMLARI

1995-1996 Bülent Ersoy Show

2007-2009 Popstar Alaturka

2012 Beyaz Show

2013-2014 Bülent Ersoy Show

2015 Arkadaşım Hoşgeldin

2015 Bu Tarz Benim Kendisi

2016 Var Mısınız Yok Musunuz

2017 Dünya Güzellerim

2017 Çukur

2018 Popstar

2019 Kuaförüm Sensin