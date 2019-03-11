Bülent Ersoy kürk tartışmasına son noktayı koydu

Ersoy’un yaptığı açıklamaların içerisinde kullandığı, ‘çocukları olmadığı için hayvan sahipleniyorlar’ şeklindeki sözlerin ardından sosyal medya karışmış ve Ersoy’un çocuğu olmayan insanları üzdüğü yazılıp çizilmişti. Ersoy, 2. Sayfa adlı programa canlı yayında bağlandı ve kürk konusuna son noktayı koydu. İşte Bülent Ersoy’un yaptığı açıklamalar: ” O laflar hayatta yalnız oldukları için kedi ve köpeğin karşılıksız sevgisinde huzur bulmuş insanlar için söylenmiş sözler. Çünkü kedi ve köpek bir yudum sevgiye ömür boyu karşılık veren yaratıklardır.”

Ersoy, program sunucularının ‘ağır kaçmadı mı?’ şeklindeki sorusuna ise… “Bülent Ersoy’a ölüm dileyenlerin hakkı mıydı bu sözleri söylemek…” yanıtını verdi. Bunun üzerine yine program sunucuları tarafından kendisine: “Çoluğu çocuğu olmayanları kırmadı mı laflarınız?” sorusu yöneltildi. Bülent Ersoy şu yanıtı verdi: “Bu bir kere hayvanseverler için söylenmemiş, zatı aliniz de ne dediğimi okudunuz ‘bazı hayvansever olduklarını iddia eden bir kesim’ diyorum yoksa hayvanseverler budur diye bir tavrım yok. Çünkü sevgiye çok hürmet ederim… Sevebilirler ama insanların sevgilerini gösterirken karşı tarafa da insanoğluna da ölüm dilemek gibi ruhsal dengesinin bozuk olduğunu gösteren ifadeler kullanmaları heralde taktir göremez… Bunu söyleyenler de cevabını alır bir kere ben susmam! Hayatım boyunca beni kimse susturamaz Allah’tan başka… İnandığım mevzuda sonuna kadar konuşurum lider ruhluyum ve liderler sonuna kadar savaşır ve orada ya galip gelir ve galip bir komutan olur kazanamazsa da terörist olur”

PROGRAMA SİNEM UMAŞ DA BAĞLANDI

Bülent Ersoy’un sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan eski evlilik programı yarışmacısı Sinem Umaş da canlı yayına bağlandı ve Bülent Ersoy’a: “Bülent Hanım kürklerin nasıl yapıldığını gösteren belgeselleri izlediniz mi?” diye sordu. Umaş’ın bu çıkışı karşısında ona bir yanıt veren Ersoy: “Bunu bana sormayacaksınız, bunu gümrük ve tekel bakanına soracaksınız, sayın Bakan bunları Türkiye Cumhuriyeti’nin hudutlarından vergi alarak soktuysa o zaman bunun suçlusu ben değilim, buraya gelen kürkleri herkes kullanır” şeklinde konuştu. Yaşananlarla ilgili olarak son noktayı koyan Bülent Ersoy, hayvanseverlerin tepkilerini devlet nezdinde göstermeleri gerektiğini savunurken ‘Ben kürk giymeye devam edeceğim’ dedi.