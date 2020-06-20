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Bülent Ersoy: Nereye bakıyorsun? Ablanım ben senin
Bülent Ersoy: Nereye bakıyorsun? Ablanım ben senin
Diva Bülent Ersoy, önceki gün çok sevdiği Nişantaşı'ndaydı. Annesi Necla Polat'ı kaybettikten sonra ilk kez alışverişe çıkan sanatçı, bir kozmetik mağazasında yaklaşık 2 saat kaldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Haziran 2020 - 09:29

Kendine has şık giyim tarzı ve turuncu şapkası ile dikkatleri üzerine çeken Ersoy’un basın mensuplarıyla her zamanki gibi arası çok iyiydi. Bir muhabire röportaj sırasında takılarak “Sen nereye bakıyorsun, ablanım ben senin ” diyerek kısa süreli güldüren Diva’nın başı dilenciler ile belaya girdi.

Yaklaşık 7 kişiden oluşan dilenciler bir anda Bülent Ersoy’un aracının etrafını sardı. Para için Ersoy’u çileden çıkaran dilenciler, şarkıcının yardımcısından bir miktar para aldıktan sonra aracı rahat bıraktılar.

Son güncelleme: 09:31 - 20.06.2020
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