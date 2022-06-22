Bülent Ersoy: Ölmedim arkadaşlar

Bülent Ersoy kendisi için 1.5 milyon liraya mal olacak bir mezar yapılacağı iddialarına yanıt verdi: "Ölmedim arkadaşlar!!!"

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Instagram hesabından açıklama yapan Bülent Ersoy, dün haberlerde kaynak olarak menajeri Fevzi Siverek’in gösterilmesine karşın menajerinin Haluk Şentürk olduğunu belirtti.

“Ölmedim arkadaşlar!!!” yazan bir fotoğraf paylaşan Bülent Ersoy, “Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra ‘kopyala yapıştır’ dijital medya, yazıyı çoğaltsın… Sevgili babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce Instagram’da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün ‘1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy’un mezarı derin olacak, asansörle inilecek’ başlıklarına kadar geldi…” ifadesini kullandı.

İddiaların kendisine sorulmamasını eleştiren Ersoy, şöyle devam etti:

“Ankara’daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu ‘abuk sabuk’ sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Yaşayan bir insana ‘Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı’ başlıkları ‘basın özgürlüğü’ kapsamında mı? Bu başlıklar, haberler; mantığa ve haber etiğine uygun mu? Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk’tür. Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, ‘hadi ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım’ demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek…”

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada “Ben standart mezara sığmam ki” sözleriyle gündem olan Bülent Ersoy, hafta sonu katıldığı bir açılışta muhabirlerin “Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusu üzerine, “Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli” dedi.

Bu konuşmanın gündem olmasının ardından Fevzi Siverek, dün ‘Al Sana Haber’ programına telefonla bağlanarak şunları söyledi:

“Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye'de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy'un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bir ricada bulunup, kendileri de teveccüh buyurmuş ve gereğini yapacağını söylemiş. Kendilerine hem kendi adıma hem de Bülent Hanım adına sizin aracılığınızla teşekkürlerimi iletiyorum.”

“BÜLENT HANIM'IN MEZARINI ASANSÖRLÜ YAPACAĞIZ”

Siverek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bülent Hanım’a Zincirlikuyu’dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım'ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Allah gecinden versin tabii kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce hakkın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy'u gömmek istemem, benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır.”

Mezarın maliyeti hakkında da konuşan Siverek, “Bir bütçe ayırdık evet. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. 1.5 milyon lira tutar” dedi.