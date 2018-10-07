Bülent Ersoy, Orhan Gencebay’a kural bozdurdu!

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Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy; “Yine kalabalık. Allah'ıma bu konuda şükrediyorum. Bu duygu tarif edilemez. Çok mutluyum” dedi. 17 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahneye çıkacak olan Diva, “İnşallah yağmur ve kar yağmaz. İftihar ettiğim Muazzez Abacı da sahnede olacak. Müzik resitali olacak” diye konuştu. Ersoy, Tarkan'la düet yaptığı, ‘Ümit Hırsızı' şarkısı için, “Perşembe günü klibi çekeceğiz. Bir ara, ‘Bülent Hanım şurayı bir daha mı yapsak' diye yedi beni… Ben, bu konuda titizimdir. Oğlan bizden daha fena çıktı. Bir daha okudum, ‘içimi dışıma döndürdüm, ne şarkıymış' dedim. Çok güzel şarkı oldu” diye konuştu.

SEYİRCİLER YILIN DÜETİNE TANIKLIK ETTİ

Röportajın ardından ayağının tozuyla sahneye çıkan Bülent Ersoy, kendisini izlemeye gelen Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'ye de sık sık takıldı. ‘Ah Yine Neşe-i Muhabbet' musikisiyle sahnesini açan Ersoy, “Her zaman bunları okumuyorum. Orhan'ın geldiğini öğrenince, böyle açılış yapmak istedim. Bazı programlarda beraber jüri üyesi olduk. Ben biraz edepsizdim, Orhan’da ses yoktu. Konuşması için dürtüyordum.

Çok asil bir insandır. Musiki yönü zaten tartışılmaz. Kendisi büyük ustadır. Eşi Sevim ise daha bendendir” açıklamasını yaptı. Ersoy, daha sonra ön masada oturan hayranına takılarak, “Eşin bana bakmasın diye, seni lafa tutuyor. Hiç boşuna uğraşma, adam bu gece bana bakacak. Sevim de Orhan'la konuşmayayım diye mani oluyordu. Allah'tan Orhan'ın gözü hiçbir şey görmüyor. Ben ona, Orhan diyorum o başka yere bakıyordu” diyerek espri yaptı. Diva, aynı zamanda gecede Orhan Gencebay’ın ‘Bir Teselli Ver' şarkısını seslendirerek yakın dostuna sahneden jest yaptı.

GENCEBAY KURALINI BOZDU

İki saat süren sahne performansını sonlarına doğru soluğu Orhan Gencebay’ın masasında alan Bülent Ersoy, Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üç gününü hastanede geçiren yakın dostuna geçmiş olsun dileklerini iletti. Gencebay’ın masasında ‘Uslan Artık Deli Gönül’ isimli parçayı seslendiren Diva Bülent Ersoy, şarkının nakaratında mikrofonu Gencebay’a uzatınca ise mekanı dolduran sanat severler gecenin en büyük sürprizine tanıklık ettiler.

Yıllar sonra ilk kez ‘Canlı şarkı okumama’ kuralını Diva için bozan Orhan Gencebay, parçanın nakaratında yakın dostuna canlı canlı eşlik ederek mekanda büyük bir alkış tufanı kopardı. “Yaklaşık 2 hastadır rahatsızdım. 41 derece ateşle yanıyordum. Daha yeni yeni iyileşiyorum. Ne olur kusurum olduysa affedin… Berhudar olun” sözleri ile sanatseverleri selamlayan Orhan Baba, kendisi ile özdeşleşen mütevazi duruşunu bir kez daha sergiledi.

Öte yandan 10 şarkıdan oluşan yeni bir albüm hazırlığında olduklarını söyleyen Orhan Gencebay, bu albümün en özel eseri olan ve Kahraman Mehmetçiklerimize yazılan şarkısının dizelerini ilk kez Günay Restaurant’ta okuyarak sürprizlerle dolu geceye ayrı bir renk kattı.



