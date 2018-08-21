Bülent Ersoy paramparça!

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Yunus Emre Çınar

Selfie çektirmek isteyenlerin hücumuna uğrayan Bülent Eersoy’u korumaları zor kurtardı ama, izdiham sırasında Ersoy’un 50 bin liralık elbisesi iki parçaya ayrıldı.

İlgi yüzünden yaşanan bu kaza sonrasında konuşan Bülent Ersoy, “Sağlık olsun, aç kurtlar değil halkın beni sevgisi parçaladı, çalışır kazanır, yine elbise alırım” dedi.



Ersoy’un performansını izlemeye gelenler arasında; Burhan Çaçan, Semiha Yankı, Serpil Benay gibi isimler de vardı.

Gecede boy gösteren dörtlü unutulmaz bir koro oluşturdu.



