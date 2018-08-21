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Bülent Ersoy paramparça!
Bülent Ersoy paramparça!
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Bülent Ersoy, seyircilerin isteği üzerine sahneden inerek halkın arasına karıştı.
Magazin 21 Ağustos 2018 - 07:50

Yunus Emre Çınar

Selfie çektirmek isteyenlerin hücumuna uğrayan Bülent Eersoy’u korumaları zor kurtardı ama, izdiham sırasında Ersoy’un 50 bin liralık elbisesi iki parçaya ayrıldı.

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İlgi yüzünden yaşanan bu kaza sonrasında konuşan Bülent Ersoy, “Sağlık olsun, aç kurtlar değil halkın beni sevgisi parçaladı, çalışır kazanır, yine elbise alırım” dedi.

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Ersoy’un performansını izlemeye gelenler arasında; Burhan Çaçan, Semiha Yankı, Serpil Benay gibi isimler de vardı.

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Gecede boy gösteren dörtlü unutulmaz bir koro oluşturdu.

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