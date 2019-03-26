Bülent Ersoy paylaşımlarıyla Ömür Gedik’e yüklenmeye devam ediyor

Ersoy, Ömür Gedik’in modacısı üzerinden yaptığı yalanlamadan etkilenmemiş olacak ki geride bıraktığımız akşam yaptığı paylaşımlarla Gedik’e yüklenmeyi sürdürdü.

Kısa süre önce bir albüm çıkaran Ömür Gedik’in kürklü ve tüylü kıyafetler içerisinde göründüğü görüntüleri paylaşan Bülent Ersoy onu albümü için şov yapmakla suçlarken şu ifadeleri kullandı:

“Ömür Gedik ! Bundan bir önceki fotoğrafa “kürke hayır kampanyası “ için çekilmişti diyerek kendince savunmalar yapmaya devam ediyorsun! Peki bu fotoğrafta ki tüylerde mi “kürke hayır” kampanyası içindi… Ayrıca açıklamalarında bir benden bahsedip cevap vermeye çalışıyorsun ardından da yeni şarkın ve klibini yayınlarayarak reklamını bile sözde hayvan sevginle benim üzerimden yapmaya çalışıyorsun. Sen showgirl sün!”



