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Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi
Bodrum antik tiyatroda konser veren Bülent Ersoy izdihama neden oldu. Ersoy konser alanına tahtını getirtmeyi de ihmal etmedi.
Magazin 30 Ağustos 2018 - 10:20

Konser alanının ortasına konulan tahtından şarkılarını seslendiren Bülent Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Yaz konserleri kapsamında Bodrum antik tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı Bülent Ersoy sevilen şarkılarını hayranlarıyla paylaştı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı konserde izdiham oluştu. Konsere getirilen tahtta oturan Ersoy sevenlerine takılmadan durmadı. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, birçok şarkısını oturarak söyledi. Türk sanat müziği eserleri ve kendi şarkılarına yer veren ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hareketli parçalara da yer veren Ersoy zaman zaman hayranlarının yanına giderek şarkılarını seslendirdi.
resimid_5859077(İHA)

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