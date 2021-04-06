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Bülent Ersoy villasının tadilatı için Bodrum’da

Bülent Ersoy, yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarına bakmak için Bodrum'a gitti.

Güncellenme: 16:18, 06/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Bülent Ersoy villasının tadilatı için Bodrum’da

Sanatçı Bülent Ersoy, ikinci doz corona aşısını olduktan sonra yeni satın aldığı villasının tadilatı için Bodrum’a gitti.

Arkadaşlarıyla bir lokantada yemek yedikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ersoy, “Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan. Orucumu İstanbul’daki evimde tutacağım. Ramazan öncesi tadilat çalışmalarını görmek için geldim ve İstanbul’a döneceğim” dedi.

Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Ersoy, daha sonra taksiye binerek evine gitti. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:16:16,