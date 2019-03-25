Bülent Ersoy’dan Ömür Gedik’e ‘kaz tüyü giydin’ suçlaması

Sahnede şarkı söylediği sırada bir anda sahneye fırlayarak kendisini rahatsız eden bir izleyicisine mikrofonla vurduğu için gündeme gelen Diva Bülent Ersoy, konuyla ilgili olarak 2. Sayfa adlı magazin programına katıldı. Programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy daha sonra stüdyo konuğu Ömür Gedik’e göndermede bulundu. Kısa bir süre önce Gaziantep’te gerçekleşen bir düğün ile kızını evlendiren Gedik’in düğünde giydiği kıyafette kaz tüyü kullanıldığını söyleyen Bülent Ersoy bu suçlaması ile kürk giydiği için kendisine yüklenen Ömür Gedik’e çarpıcı bir ithamda bulundu.

ÖMÜR GEDİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gedik, Bülent Ersoy tarafından kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını söyledi ve modacısıyla yaptığı yazışmayı gözler önüne serdi. İşte Gedik’in o paylaşımları: