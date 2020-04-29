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Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Nisan 2020 - 13:11

Geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi.

Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.

BÜLENT ERSOY UZUN SÜRE TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Necla Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy’da camiye geldi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Ersoy’un annesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Yılmaz Morgül

Bülent Serttaş

Gülben Ergen

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Son güncelleme: 13:40 - 29.04.2020
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