Bülent Ersoy’un elindeki morluklar dikkat çekti

Bülent Ersoy, önceki akşam Şişli’de bulunan bir mekanda sahne aldı. Sahnede beyaz bir kostüm tercih eden Ersoy,

39.5 derece ateşi olmasına rağmen sahnesini iptal etmediğini belirterek, “Alev alev yanıyorum evet ama sizlerin karşısında olmak bana güç veriyor. Dudaklarımda uçuklar çıktı. Köfte dudaklı oldum iyice” dedi.

ELİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Gösterişli yüzükleriyle göz kamaştıran Bülent Ersoy’un elindeki morluklar ise herkesi korkuttu. Diva’nın elindeki morlukların nedeni ise henüz bilinmiyor.