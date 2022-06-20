Bülent Ersoy’un mezar yeri belli oldu: Süleyman Soylu’dan istirham ettim
Geçen yıl vefat eden babasının mezarı başında söyledikleriyle gündem olan Bülent Ersoy, muhabirlerin kendisine yönelttiği "Mezar yeriniz hazır mı?" sorusuna yanıt verdi: "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli"
Bülent Ersoy hafta sonu Ankara’da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Ersoy açılış sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Yaptığı mezar yorumuyla sosyal medyayı sallayan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediğini söyledi.
“EVET MEZAR YERİM BELLİ”
Bülent Ersoy, kendisine yöneltilen ”Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: ”Sayın İçişleri Bakanımızdan istirham ettim. Evet mezar yerim belli.”
NE OLMUŞTU?
Geçen yıl babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilerle ”Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde sorduğu soru gündem olmuştu.