Bülent Ersoy’un milattan öncesi için Okan Bayülgen önerilmiş!

Konser öncesi kameraların karşısına geçen Ersoy, giyim tarzı ve takılarıyla her zamanki gibi dikkat çekti. Gazetecilerin şık olduğunu söylemesiyle Diva lakaplı şarkıcı, “Çalışıyorum, beğendirmeye çalışıyorum. O heyecanım hiç sönmedi. İlk günkü mektep yıllarımdaki imtihana girdiğim hocalarımın karşısında mahçup olmamak için her şeyi en iyi şekilde yapabilmek başarabilmek adına nasıl uğraş veriyorsam burada da velinimetimiz olan mihenk taşı olarak addettiğim muhterem dinleyicilerimi, izleyicilerime layık oldukları şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. 47 sene yine aynı heyecan, aynı titremeler sahneye adım atıncaya kadar” diye konuştu. Takılarının dünyaca ünlü bir markaya ait olduğunu söyleyen Ersoy,”Takılar, zincirler çok kıymetlidir. Yurtdışında bir marka ismini söylemeyeyim” diye konuştu.

“SAHNE HATA VE KUSUR KABUL ETMEZ”

Sahneye eşofmanlarıyla çıkan ünlüler Bülent Ersoy'a hatırlatılınca Diva, “Ben ne öğüt veriyim, öğüt veremem haddim değil. Öyle hissediyor yeni nesil. Onların hitap ettikleri guruplar, kişiler yoğunluklar gençler yani öyle seviyor herhalde. Ben hayatım boyunca öyle şeylere tevessül etmedim. İnanır mısınız son anda bu gece çok affedersiniz bacaklarımın kremlenmesini unutmuştum, tekrar gerisin geriye döndüm kremledim. Görülür görülmez ben onu hissediyorum ya onun için hiç hata ve kusur kabul etmez sahne. Onlar bu sevgiye saygıya layıktırlar. Ben hata yapmamaya çalışıyım da elimden geldiğince… Birisi kırmızıyı sevmez elbisemi beğenmez, ben vazifemi layıkıyla yapıyım gerisi onlara kalmış” diye konuştu.

FİLM TEKLİFLERİ HAKKINDA İLGİNÇ AÇIKLAMA

Bir çok eski arkadaşının hayatının film olduğu hatırlatılınca kendisine gelen teklifi anlatan Ersoy, “Bana teklif geldi ben istemedim. Şimdi benim hayatımın bir milattan öncesi bir de milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için kim oynayacak? Hadi beni ben oynadım diyelim ya da bana benzer kim var ki. Ondan öncekini Okan Bayülgen dediler ‘onu oynatalım mı falan’ o yaşa uymaz onun için istemedim. Bülent Ersoy’u kim oynar bilemiyorum. Olmazdı yani. Yapamazdım ancak onu da benim oynamam olabilirdi. Ama o yaşlarda değilim ki artık. 47 sene diyelim ki 30 sene öncesini nerden nasıl olacak iş değil. Ben zaten çok vıdı vıdıcıyımdır klip çekimim de bile öyle… Bana o dönem klip çekiminde eşlik etmek üzere Erkan Özerman Bey getirmişti, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman da geldi. Çok beğeniyorum şimdi. O zaman tıfıllardı çocuk gibi ben yaşı genç severim diye o zaman da onları getirmişti. İkisini de çok beğeniyorum. Bir kere ayaklarını sıkı basan oturduğu koltuğu dolduran çocuklar, hakikaten büyük kitlelere hitap ediyorlar. Sevilmeleri takdir görmeleri de gerçek öylesine laf olsun diye değil. Kıvanç Tatlıtuğ’un ve Tolgahan Sayışman'ın dizilerini yakından takip ediyorum” dedi.

AŞK SORUSU NEŞELENDİRDİ

‘Gönlünüz boş mu?’ sorusuyla karşılaşan Bülent Ersoy, ”Bilmiyorum” deyip göz kırptıktan sonra neşeli kahkahasını atarak yakın zamanda hayatına birisinin olacağının sinyalini verdi. Banu Alkan'ın; “Bülent Ersoy'un takıları imitasyon, yarışma programı sonrası rekabetimiz devam ediyor, albümde rakibi olacağım” sözlerine, “Allah iyi etsin, güzel okur, ne diyim” diye cevapladı. Bülent Ersoy, orucunu açtıktan sonra sahneye çıktığını sözlerine eklemeden geçmedi.