Bülent Ersoy’un tartışılan fotoğrafı

Bülent Ersoy, dün bir konser için gittiği Ankara'da, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli saldalye ile gelen Ersoy'a, bir denizci askerin yağmurdan korunması için şemsiye tuttuğu görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar sosyal medyada tartışma yarattı.

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Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy’a bir askerin yağmurdan korunması için şemsiye tuttuğu görüldü. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu kabul edilemez bulurken bazıları da servetini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Bülent Ersoy’a saygı gösterisi olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

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