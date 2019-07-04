Bülent İnal kimdir? Bülent İnal nereli ve kaç yaşında?

Bülent İnal, 1973 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Dikkat Bebek Var dizisi ile çıkan Bülent İnal hakkında merak edilenler haberimizde... Bülent İnal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde, Sultan 2. Abdülhamid karakterini canlandıran Bülent İnal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bülent İnal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BÜLENT İNAL KİMDİR?

Bülent İnal, 19 Mayıs 1973 tarihinde Şanlıurfa’da doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. 2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bülent İnal; Urfalıyam Ezelden, Tatar Ramazan, Babam ve Ailesi, Bir Çocuk Sevdim, Bitmeyen Şarkı, Ihlamurlar Altında, Bir Aşk Hikayesi, Kurşun Yarası gibi birçok projede yer almıştır.

Bülent İnal, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan 2. Abdülhamid karakterine hayat vermektedir. Bülent İnal, 1,84 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Bülent İnal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Payitaht Abdülhamid (Sultan 2. Abdülhamid)(TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Kemal) (TV Dizisi)

2016 – Son Destan (Destan) (TV Dizisi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Cemal) (TV Dizisi)

2014 – Benimle Var mısın? (Sinema Filmi)

2013 – Tatar Ramazan (Ramazan) (TV Dizisi)

2013 – Balık (Kaya) (Sinema Filmi)

2012 – Taş Mektep (Sinema Filmi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Timur) (TV Dizisi)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Yaman) (TV Dizisi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Sinan) (TV Dizisi)

2008 – Kalpsiz Adam (Oktay) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Kerim) (Sinema Filmi)

2007 – Kara Yılan (Kara Yılan) (TV Dizisi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Yılmaz Akın) (TV Dizisi)

2005 – Cenneti Beklerken (Gazal) (Sinema Filmi)

2005 – Aşk Yolu (Ömer) (TV Dizisi)

2004 – Bir Aşk Hikayesi (İsmail)(TV Filmi)

2003 – Kurşun Yarası (Kaymakam Cemal) (TV Dizisi)

2003 – Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2002 – Azad (Azad) (TV Dizisi)

2001 – Karanlıkta Koşanlar (Nur) (TV Dzs)

2001 – Hiçbir yerde (Polis) (Sinema Filmi)

2001 – Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (TV Dizisi)

2000 – Dikkat Bebek Var (Recep) (TV Dizisi)

2000 – Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Mustafa Ateş) (Sinema Filmi)