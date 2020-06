Bülent Ortaçgil kimdir? Bülent Ortaçgil nereli ve kaç yaşında?

Sezen Aksu, Teoman, Zuhal Olcay ve daha birçok ünlü sanatçıyla beraber albüm ve konser çalışmaları yapan ve Benimle Oynar mısın? Olmalı mı Olmamalı mı? gibi hafızalara kazınan pek çok şarkıya imza atan Bülent Ortaçgil hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bülent Ortaçgil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

BÜLENT ORTAÇGİL KİMDİR?

Müzisyen, yorumcu, besteci, aranjör, söz yazarı Bülent Ortaçgil, 1 Mart 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlkokula Ankara'da başladı ancak daha sonra İstanbul'a taşınmaları nedeniyle İstanbul Sultanahmet İlkokulunda devam etti ve bitirdi. Liseyi Kadıköy Maarif Koleji (Kadıköy Anadolu Lisesi)'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde yüksek öğrenime başladı.

Ortaçgil, henüz lise yıllarında müzik çalışmalarına başladı. Maarif Kolejinde aralarında sanatçı Mazhar Alanson'un da bulunduğu sınıf arkadaşlarıyla birlikte gitar çalmaya başladı. Sınıf arkadaşlarıyla kurdukları bazı gruplarla müzik çalışmaları yaptılar. Bu gruplardan birisi de içinde yer aldığı “Damlalar”dı. Grupta davul çalan Ortaçgil, “House of the Rising Sun”, “I Dig Rock’n’Roll Music” gibi şarkıları yorumluyorlardı. O dönem ünü dünyaya yayılmış olan The Beatles’tan çok etkilenen Ortaçgil, müzik çalışmalarına hız verdi ve okul konserlerinin yanı sıra Milliyet Gazetesi Liselerarası Müzik Yarışması’na katıldı. Ancak kendi besteleri jürideki Şerif Yüzbaşıoğlu tarafından hiç beğenilmedi. Bir müddet sonra gitara geçen Ortaçgil bu sefer yanına bas gitarda Ahmet Güvenç, klavyede Galip Boransu, gitar ve vokalde Mustafa Hunca’yı alıp “Filozoflar” grubunu kurdu. Bu grupla gazinolarda da konserler verdiler. Grupla birlikteliği lisenin bitimiyle sonlandı. Bu yıllarda müzik dışında tiyatroya da meraklı olan Ortaçgil, liseler arası bir tiyatro yarışmasında “Güneşte On Kişi” adlı oyunu oynadı ve bu oyundaki performansıyla en iyi yardımcı ödülünü aldı.

İlk albümü “Benimle Oynar Mısın”ı 1974 yılında kaydetti. Hala Türk pop tarihinin en önemlilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Albümüyle 1975 yılında Hey Dergisinin anketinde “Yılın Ümit Veren Şarkıcısı” anketinde dördüncü olan sanatçı, satış konusunda aynı başarıyı yakalayamadı. Ancak albüm 30 yıl sonra “World Psychedelia” şirketi tarafından Amerika’da da yayımlandı. Nick Drake, Donovan gibi İngiliz folk rock ve psychedelic folk sanatçılarının eserlerine benzetilen albüm beğeni topladı. Albümden “Olmalı mı, Olmamalı mı / Şık Latife” 45’liği yayımlandı.

Bu albümden sonra evlenen Ortaçgil, müzik kariyerine on yıllık bir ara verdi. Ortaçgil, Fikret Kızılok’la beraber bir süre Kadıköy’de Çekirdek Müzikevi’nde çaldı. Ortaçgil – Kızılok ortaklığı 1986 yılında “Pencere Önü Çiçeği” isimli albümle sonuçlandı.

Dört yıl sonra 1990’da solo kariyerine verdiği 16 yıllık aradan sonra “2.Perde” albümüyle müzik piyasalarına geri döndü. 2. Perde’de Bülent Ortaçgil’in en önemli yardımcısı bütün enstrümanları çalan Onno Tunç oldu. Ertesi yıl Benimle Oynar Mısın’ın devamı olarak nitelendirilebilecek “Oyuna Devam” isimli albüm geldi.

1999 yılında eski şarkılarını biraraya getirerek “Eski Defterler” adlı albümünü yayımladı. 2000 yılında ise çeşitli sanatçıların Ortaçgil şarkılarını yorumladığı tribute albüm “Şarkılar Bir Oyundur” arşivlerdeki yerini aldı. Yeni bestelerden oluşan son albümünü 1998 yılında hazırlayan sanatçı, beş yıllık bir aradan sonra “Gece Yalanları” isimli albümünü çıkarmıştır.

Bülent Ortaçgil hayatını eşi Çiğdem Ortaçgil ile birlikte uzun zamandır yaşadığı Bozburun, Marmaris’te sürdürmektedir.

Teklileri:

1971 – Anlamsız / Yüzünü Dökme Küçük Kız

1974 – Olmalı mı, Olmamalı mı? / Şık Latife

Stüdyo albümleri:

1974 – Benimle Oynar Mısın?

1990 – 2. Perde

1991 – Oyuna Devam

1994 – Bu Şarkılar Adam Olmaz

1998 – Light

2003 – Gece Yalanları

2010 – Sen

Diğer albümleri:

1976 – 3 Masal (Masal albümü)

1984 – Rüzgara Söylenen Şarkılar (Canlı kaydedilmiş ve piyasaya çıkarılmamış albüm)

1985 – Biz Şarkılarımızı.. (Fikret Kızılok ile canlı kaydedilmiş ve piyasaya çıkarılmamış albüm)

1986 – Pencere Önü Çiçeği (Fikret Kızılok ile)

1999 – Eski Defterler (İlk eserlerinin yenilenmiş yorumları)

2007 – Konser (Teoman ile canlı kayıt)

2007 – Büyükler için Çocuk Şarkıları (Fikret Kızılok ile 1987’de kaydedilip 20 yıl sonra piyasaya çıkarılmış albüm)

2017 – Senfonik Ortaçgil (Konser DVD’si)