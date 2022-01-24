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Bülent Şakrak’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlanma: 13:28 - 24 Ocak 2022 Güncellenme:
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Oyuncu Bülent Şakrak’ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya eşi Ali Atay’ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı.

Meral Şakrak’ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazede konuşan Erkan Kolçak, “Annemizi, halamızı aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin de annesi birçok kişinin annesi, karlar altında bembeyaz yolculuğuna gitti” dedi. (DHA)

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