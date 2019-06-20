Bülent Serttaş: Hanımlar emredecek, erkekler yapacak!

Alışveriş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serttaş, eşinin önceden kendisi için baktığı kıyafetleri almaya geldiğini söyledi. Bunun üzerine gazeteciler Serttaş'a geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “Hanım söyler, ben yaparım” açıklamalarını hatırlatınca ünlü şarkıcı “İnsanlarımızın şunu iyi anlaması lazım. Ben hergün evden çıkarken eşim bana hep dua eder, evime sağ salim döneyim çocuklarıma ekmek getireyim diye, şimdi o ne emretmeyecek de ben yerine getirmeyeceğim. Hanımlar emredecek erkekler yapacak kardeşim bunun kılıbıklıkla alakası yok tamamen saygıdır” dedi.

“REKLAM TEKLİFLERİ YAĞIYOR”

Geçtiğimiz günlerde kendisi için tasarlanan Kral kostümü ile ilgili konuşan Bülent Serttaş “Ya o müthiş bir şey oldu şuanda reklam teklifi baya geliyor o kostümü giydikten sonra ama, ben onu filmimde giymek istiyorum. Yani ileride filmimde onu afişinde kullanacağım” dedi.

“NEGATİF ŞEYLERE KARŞIYIM”

Komik ve sempatik tarzıyla gönüllerde yer edinen şarkıcı gülmeyi çok sevdiğini, negatiflik olan yerlerden hemen kaçtığını söyledi ve ekledi “Hayat çok güzel ya, moralimi bozan şeylere tepki veremiyorum. Üzülüyorum ama tepki veremiyorum. Canımın sıkılacağını düşündüğüm yerlerden hemen kaçarım” dedi. Başarılı şarkıcı gazetecilerle vedalaştıktan sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.