Bülent Serttaş’ın şaşırtan imajı

Tek başına alışverişe çıkan Bülent Serttaş, bugüne kadar alışılageldik imajıyla değil, bambaşka bir şekilde görüntülendi.

Sahnelerin başarılı ismi Bülent Serttaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tek başına alışverişe gelen başarılı şarkıcıya AVM’de ilgi bir hayli yoğundu.

Sempatik ve samimi tavırları ile takdir toplayan Serttaş’ı karşısında gören sevenleri şarkıcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 2020 yılına yeni bir şarkı ile merhaba demeye hazırlanan Bülent Serttaş, birçok ünlü gibi yeni yılı sahnede çalışarak karşılayacağını söyledi.

Serttaş’ın farklı imajı da dikkat çekti.