Bülent Serttaş’tan yeni yıla yeni şarkı

Yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Serttaş, bir gözlük mağazasından yeni sezon ürünleri hakkına personellerden bilgi alıp alışveriş yaptı. Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazi ve samimi cevaplar veren usta şarkıcı, “Hanımla benim gözlük, çocuklarında spor ayakkabı tutkusu var. Çocuklar futbol ve basketbol ile yakından ilgilendikleri için hiç bir isteklerini geri çeviriyorum. Yılbaşında her zaman olduğu gibi sahnede olacağım. Bu yıl Afyon'da bir otelde sevenlerimiz ile bir araya geleceğiz. Benim için genel olarak güzel bir yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yılda her şey gönlümüzce olur” dedi. Ayrıca yeni yıla yeni bir sinlge parçası çıkaracağının da müjdesini veren Serttaş, “Sözü Şebnem Süngur, müziği ise Gökhan Tepe'ye ait olan bir parçayı okuyacağım” diye konuştu.