Bülent ve Nur’dan dostluk paylaşımları

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Geride bıraktığımız hafta sonu paylaştığı ve sonrasında sildiği paylaşımla kısa bir süre önce ameliyat olan Nur Yerlitaş’a gönderme yaptığı ima edilen Bülent Ersoy, konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. Nur Yerlitaş’la birlikte mutluluk pozları veren Diva bu kareleri; “Nur’umla… İyi günde kötü günde, el ele, omuz omuza” notuyla paylaştı. Aynı kareyi modacı Nur Yerlitaş da kendi hesabından paylaşarak iddia edildiği gibi Ersoy’un paylaştığı notun kendisine yönelik olmadığını gösterdi. Bülent Ersoy ayrıca yine hesabından yazdığı bir notla bahsi geçen mesajında Nur Yerlitaş adının olmadığını belirtti.



