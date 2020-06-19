Burak Alkaş kimdir? Burak Alkaş nereli ve kaç yaşında?

Burak Alkaş, 1983 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Büyük Buluşma dizisi ile yaşayan Burak Alkaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Burak Alkaş nereli ve kaç yaşında?

Pis Yedili adlı gençlik dizisinde canlandırdığı Orço karakteriyle büyük beğeni kazanan Burak Alkaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Burak Alkaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK ALKAŞ KİMDİR?

Burak Alkaş, 17 Mayıs 1983 tarihinde İzmir Göztepe'de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Bir çok tiyatro oyununda sahne alan Burak Alkaş özellikle Pis Yedili isimli dizide canlandırmış olduğu Orço karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır.

Cümbür Cemaat, Cennet Mahallesi, Pars Narko Terör, Yeşil Deniz ve Tozkoparan dizilerinde de rol alan Burak Alkaş, 2015 yılında Seçil Alkaş ile evlenmiştir. 2016 yılında dünyaya gelen Destina isminde bir kızı bulunan Burak Alkaş, 1.83 metre boyunda ve Boğa burcudur.

Burak Alkaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:

Tozkoparan (Çılgın Profesör Fikri Parlak, 2019)

Yeşil Deniz (TV Dizisi Cemil, 2014-2015)

Otel Divane (Cabbar, TV Dizisi 2014)

Pis Yedili (TV Dizisi Orço, 2011-2013)

Ezel (Taksici, TV Dizisi 2009)

Adanalı (TV Dizisi Canlı Bomba, 2008)

Cennet Mahallesi (Travesti, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (Harun, TV Dizisi 2004)