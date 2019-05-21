Burak Dakak kimdir? Çukur’da Akın Koçovalı gözüktü!

Sezon boyunca merakla beklenen Akın Koçovalı karakteri Çukur'a giriş yaptı. Diziye yeni katılan ismi Burak Dakak canlandırıyor. Gülper dizisi ile geniş çevreler tarafından tanınan Burak Dakak'ı gelin daha yakından tanıyalım. Burak Dakak kimdir, nerelidir?

Çukur dizisinde sezon finali yaklaşırken merakla beklenen Akın Koçovalı gözüktü. Kimin canlandıracağı konusunda daha birçok ismin geçtiği rolü Gülperi dizisinde, Hasan Taşkın karakterini canlandıran Burak Dakak canlandıracak. Burak Dakak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burak Dakak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak, 18 Haziran 1998 yılında Ankara’da doğmuştur. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizide Hasan Taşkın karakterine hayat veren Burak Dakak, 1.67 metre boyunda, 60 kilo ve İkizler burcudur.

Burak Dakak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)

2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)

2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2013 – Ekip (TV Dizisi)

2009 – Kendi Okulumuza Doğru

2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2009 – Ezel (TV Dizisi)

2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)