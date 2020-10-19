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Burak Deniz ve Didem Soydan aşkından ilk fotoğraf
Burak Deniz ve Didem Soydan aşkından ilk fotoğraf
Model Didem Soydan ile aşk yaşayan oyuncu Burak Deniz, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı.
Magazin 19 Ekim 2020 - 11:28

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Didem Soydan ve Burak Deniz, geçen günlerde görüntülenince aşkları belgelenmiş oldu. Soydan’ın aşkını ilan etmesinin ardından Deniz de paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etti.

“ENFES BİR GECEDEN SICACIK BİR KARE”

Instagram hesabından Didem Soydan’a sarıldığı bir pozu paylaşan Burak Deniz, “Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Burak Deniz’in paylaşımı.

Oyuncunun pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Geçen günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Didem Soydan, “Burak ile birlikteyiz, mutluyuz” deyip aşkını ilan etmişti.

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Son güncelleme: 11:33 - 19.10.2020