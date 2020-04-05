Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Burak Deniz kuralları hiçe saydı
Burak Deniz kuralları hiçe saydı
En son Bizim Hikaye dizisinde Barış karakterine hayat veren oyuncu Burak Deniz, yetkililerin "Evde kal" çağrısına uymayarak sorumsuz bir davranış sergiledi.
Magazin 5 Nisan 2020 - 11:44

Oyuncu Burak Deniz önceki gün Arnavutköy’de objektiflere yansıdı.. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünü umursamayan Burak Deniz önlemsiz sokağa çıktı.

MASKE VE ELDİVEN TAKMADI

Arnavutköy manavında görüntülenen oyuncu, maske ve eldiven takmadı. 200 metrelik yolu yürümek yerine araç kullanmayı tercih ederek sosyal mesafeyi korumaya çalışan Deniz, habercilerin görüntü aldığını fark edince sinirlendi. “Arkadaşlar burası benim mahallem, şimdi evime gireceğim. Çektiklerinizi lütfen siler misiniz?” diyerek fotoğrafları sildirmeye çalıştı.

İLGİLİ HABERHazal Kaya ve Burak Deniz dudak dudağa
Son güncelleme: 11:46 - 05.04.2020
Etiketler