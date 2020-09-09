Burak Deniz, sessizliğini korudu

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda direksiyona alkollü geçerek kaza yapmıştı. Ehliyetine el konulan Deniz, önceki gün şoförüyle birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Burak Deniz geçtiğimiz aylarda alkollü kaza yapmış ve ehliyetine el konulmuştu. Oyuncu şoförlü aracıyla Bebek sahilinde görüntülendi.

KONUŞMAKTAN ÇEKİNDİ



Araçtan inerken objektiflere takılan Burak Deniz, şoförüne ben seni arayacağım diyerek arkadaşıyla buluşmak için mekana geçti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton'un radarına takılan Burak Deniz, muhabirlerin Paris Hilton sizi öfkeli ve çekici bulmuş sözlerine gülerek, “Kolay gelsin. İyi çalışmalar” demekle yetindi. Paris Hilton, Instagram'da gördüğü Burak Deniz'in fotoğraflarını Türk arkadaşı Çetin Tazeler’e gönderip “Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi?” diye sorduğu iddia edilmişti.



BURAK DENİZ KİMDİR?

17 Şubat 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmit’lidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur. İlk kez 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile ekranlarda yer alan Deniz, 2015 yılında yayınlanan Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle dikkatleri üstüne çekti.

Sultan, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kaçak gibi dizilerde dizilerinde rol alan Burak Deniz, şimdilerde FOX TV ekranlarında ikinci sezonu yayınlanan Bizim Hikaye adlı dizide Barış karakterine hayat vermektedir. Burak Deniz 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

