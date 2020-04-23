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Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi
Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, yeni sevgilisi oyuncu Beste Kökdemir ile Kuruçeşme'de görüntülendi...
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Nisan 2020 - 12:39

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, kendi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Beste Kökdemir ile ilk kez Kuruçeşme’de görüntülendi. Uzun bir süredir arkadaş oldukları bilinen ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü.
Sahilde yürüyüş yaptıkları sırada karşılarında bir anda gazetecileri gören ikili kısa süreli bir şok yaşadı. Koşar adımlarla markete giren ikili uzun bir süre markette alışveriş yaptı. 4 günlük sokağa çıkma yasağına hazırlık yapan ikilinin daha sonra marketten ayrı ayrı çıkması dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin “İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna sessiz kalırken muhabirlere “Kolay gelsin” demek ile yetindiler.

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