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Burak Deniz’den “Büşra Develi’yle barışmadık” açıklaması
Burak Deniz’den “Büşra Develi’yle barışmadık” açıklaması
Bizim Hikaye'de başrolü paylaştığı arkadaşı Hazal Kaya ile yemekte buluşan genç oyuncu Burak Deniz, eski sevgilisi Büşra Develi ile barışmadığını söyledi. 
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Ağustos 2018 - 09:39

Burak Deniz, ‘Bizim Hikaye' adlı dizide başrolü paylaştığı Hazal Kaya ile önceki akşam Zorlu AVM’de buluştu. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ikili, çıkışta objektiflere poz verdi.

Eski sevgilisi Büşra Develi ile geçtiğimiz günlerde Erdal Beşikçioğlu’nun Marmaris’te sahnelediği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ni birlikte izledikleri iddiasıyla ilgili de konuşan Deniz, “O fotoğraftakiler biz değildik ve barışmadık” açıklamasını yaptı. Yakışıklı oyuncu daha sonra AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

Denizi AVM'yi yemek yedikleri esmer arkadaşıyla birlikte motosikletiyle terk etti.

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Hazal Kaya ve Burak Deniz

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