Burak Gacemer’den ‘Çocuğum olmuyor’ diyen Larissa’ya ‘Sen bana yetersin’ mesajı

Bugün yaptığı bir açıklama ile neden çocuğu olmadığı sorularına cevap veren Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer'den destek geldi ve 'Sen bana yetersin' dedi...

Takipçilerinin “Neden çocuk yapmıyorsun?” sorularına dayanamayan model Larissa Gacemer, bugün yaptığı açıklama ile neden çocuğu olmadığına açıklık getirdi. “Doğuştan gelen bir hastalığım var ve çocuğum olmuyor” diyerek herkesi sarsan Gacamer’e ünlülerden de destek geldi ama Brezilyalı modele en anlamlı ve büyük desteği eşi Burak Gacemer verdi. Eşinin videosunun altına yorum yapan Burak Gacemer “Sen bana yetersin” dedi. Gacemer’in bu yorumu 178 binden fazla beğeni alırken 1700’e yakın da yorum aldı.