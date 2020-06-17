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Burak Hakkı hastane çıkışı görüntülendi
Corona virüsü salgını öncesi Çanakkale'deki çiftliğine giden oyuncu Burak Hakkı, önceki hafta apar topar İstanbul'a döndü. Hakkı'nın dönüş nedeninin sağlık problemi olduğu öğrenildi.
Magazin 17 Haziran 2020 - 10:49

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, çiftlik hayatı yaşamak istediğini söyleyerek, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde bir çiftlik satın almıştı. Corona virüsü salgınından önce çiftlik evine giden Burak Hakkı, önceki gün Sarıyer’de bulunan bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı.

BAĞIRSAK PROBLEMİ YAŞIYOR

Burak Hakkı, sağlık durumu hakkında şunları söyledi: “Bağırsak problemi yaşadım. Onunla alakalı ilaçla tedavi görüyorum. İki gün hastanede kalıp taburcu olum” dedi.

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Son güncelleme: 10:53 - 17.06.2020