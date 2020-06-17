Burak Hakkı hastane çıkışı görüntülendi
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, çiftlik hayatı yaşamak istediğini söyleyerek, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde bir çiftlik satın almıştı. Corona virüsü salgınından önce çiftlik evine giden Burak Hakkı, önceki gün Sarıyer’de bulunan bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı.
BAĞIRSAK PROBLEMİ YAŞIYOR
Burak Hakkı, sağlık durumu hakkında şunları söyledi: “Bağırsak problemi yaşadım. Onunla alakalı ilaçla tedavi görüyorum. İki gün hastanede kalıp taburcu olum” dedi.