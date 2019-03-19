Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Burak King: “Rap müzik altın çağını yaşıyor”
Burak King: “Rap müzik altın çağını yaşıyor”
'Günah Benim Suç Benim','Koştum Hekime', 'Yanıyoruz' ve 'Var Git' teklileriyle toplamda 600 milyon izlenmeye ulaşan Burak King, önceki akşam Ortaköy de bulunan Majestueux Club'da sahne aldı.
Magazin 19 Mart 2019 - 09:48

Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Burak King, “Çağ çok değişti, yeni nesle ayak uydurmak gerçekten çok zor. Eskiden çıkan bir albüm ya da tekliden sonra sanatçılar 6 ay ara verebiliyordu ancak şu anda o kadar çok şarkı ve yeni isim çıkıyor ki 6 ay yeni bir şarkı yapmasanız geride kalıyorsunuz o yüzden de gece gündüz çalışıp yeni bir şeyler üretiyoruz” dedi.  Tüm dijital platformlarda rap şarkıların zirvede olmasını ‘Altın Çağ’ olarak nitelendiren şarkıcı “Yıllarca acaba ne zaman olacak diye bekliyorduk şu anda insanlardan daha çok kıymet görüyor” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: 11:44 - 19.03.2019
Etiketler