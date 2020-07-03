Burak Özçivit oğlunun ilk olarak ‘Anne’ dediğini söyledi

Burak Özçivit, erkek arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra çıkıştı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Özçivit oğlu Karan ile ilgili konuştu ve ilk olarak 'Anne' dediğini açıkladı...

‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Osman Gazi’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Özçivit, erkek arkadaşlarıyla birlikte Yeniköy’de yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, dizisinin sezon finali yapmasıyla eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile tatile çıkacaklarını söyledi. Özçivit, “Sezon finalı yaptık tatildeyiz. Kısa bir tatil yapacağız” dedi.

KARAN KONUŞMAYA BAŞLADI

Muhabirlerin, “Karan konuşmaya başladı mı?” sorusuna oyuncu, “Konuşamaya başladı” derken muhabirlerin, “İlk anne mi? Yoksa baba mı? dedi” sorusuna “Ooo çok tehlikeli sorular bunlar cevap vermem” dese de “İlk anne dedi” dediğini açıkladı. Pandemi döneminde eşi ve çocuğuyla evinde vakit geçiren oyuncu muhabirlerin, “Evde ekmek yaptınız mı?” Ya da Fahriye hanım yaptı mı?” sorusuna “Fahriye yapıyor zaten” diyerek cevap verdikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.