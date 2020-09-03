Burak Özçivit saçlarıyla vedalaştı, Fahriye Evcen yorumsuz bırakmadı

Başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi için saçlarını uzatan ve farklı bir görüntüye kavuşan oyuncu Burak Özçivit dizinin ikinci sezonundaki görüntüsü için saçlarıyla vedalaştı. Yeni görüntüsüne eşi Fahriye Evcen'den yorum geldi.

Dizi için uzattığı saçlarıyla uzun bir süredir birlikte olan Burak Özçivit, ayrılık zamanının geldiğini berber koltuğundan yaptığı paylaşımla açıkladı. İlk başlarda takipçilerinin alışmakta zorlandığı uzun saçlarıyla paylaşımlarda bulunan Özçivit, başrolünde oynadığı Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu için saçlarını kestirdi.

Tıraş olurken çektiği bir selfieyi Instagram hesabından “Saçlara veda, özlenen günlere doğru” notuyla paylaşan Özçivit, yeni imajına kısa sürede bir milyona yakın beğeni alırken belki de en özel yorum ve beğeni eşi Fahriye Evcen’den geldi.

Evcen eşinin tıraş olurken çektiği selfieye “Her zaman çok iyiydi ama böyle bir başka” yorumunu yaptı.