Burak Özçivit sosyal medyayı salladı
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ekranda her zaman göründüğünden farklı bir tarzda takipçilerinin karşısına çıkan Özçivit, saçlarıyla herkesi şaşırttı.
2017’de evlenen Fahiye Evcen ve Burak Özçivit’in ilk çocukları Karan 2019’da dünyaya geldi. Şimdi ise ikinci bebeklerini kucaklarına alacaklarını duyuran çift, tatil için Bodrum’da.
Ailece çıktıkları yat gezisinden fotoğraf paylaşan Burak Özçivit, kabarık ve elektriklenmiş saçları ile gündem oldu.
Bir dönem sosyal medyaya damgasını vuran ‘kirpi’ bebeğe benzetilen Burak’a yapılan şakalara eşi Fahriye Evcen de sessiz kalamadı.
Evcen, Instagram’da bir magazin hesabının Burak Özçivit ve kirpi bebeği birleştirdiği fotoğrafı kendi sayfasında gülerek paylaştı.